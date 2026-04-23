千葉ロッテマリーンズは、4月21日にZOZOマリンスタジアムで、兵庫県丹波篠山市、青森県三沢市、宮崎県都城市、和歌山県日高川町の各4市町と、2026シーズンのオフィシャルスポンサー契約を締結したと発表した。丹波篠山市は2021シーズンから6シーズン目となり、三沢市、都城市は2024シーズンから3シーズン目、日高川町は2026シーズンが初めてのオフィシャルスポンサー契約締結となる。

今回、選手とゆかりのある県外の4つの行政とオフィシャルスポンサー契約を通して、各自治体をあげて地元出身選手を応援する他、首都圏地区におけるシティプロモーションとしてや地元名産品のPRなどを目的として冠協賛試合の開催する。

＜丹波篠山市:酒井隆明市長コメント＞中森俊介投手のふるさと・丹波篠山市は、今年もスポンサーシップ契約を締結しました。7月7日の冠協賛試合「黒豆ナイター」では、美しい城下町、デカンショ祭、美味しいものがたくさんある丹波篠山の魅力を最大限発信し、ファンの皆様と一緒にマリーンズを盛り上げたいと思います。そして、本市で生まれ育った中森俊介選手を全力で応援してまいります！

＜三沢市:小檜山吉紀市長コメント＞種市篤暉投手のふるさと・三沢市は、空港があり、国際色と自然が豊かなまちです。三沢市の魅力を「THIS IS MISAWAナイター」でぜひご体感いただき、一緒にマリーンズを応援しましょう！

＜都城市:池田宜永市長コメント＞今年は本市において千葉ロッテマリーンズ1軍キャンプ「昭和の猛練習」を行っていただきました。今後も充実した練習環境の提供や8月9日の冠協賛試合等でファンの皆様と一緒にマリーンズを盛り上げたいと思います。そして、都城市出身の森遼大朗投手、廣池康志郎投手を応援してまいります！

＜日高川町:久留米啓史町長コメント＞ 「日高川町は、昨年新人王を獲得した西川史礁選手が生まれ育った町です。そのご縁で今年初めてスポンサーシップ契約を締結させて頂きました。ファンの皆さまと共に全力でマリーンズを応援すべく、8月4日冠協賛試合を開催しますので、これを機に日高川町も知って頂きたいと思います」

＜冠協賛試合の日程＞兵庫県丹波篠山市:7月7日北海道日本ハム戦、青森県三沢市:7月8日北海道日本ハム戦、和歌山県日高川町:8月4日埼玉西武戦、宮崎県都城市:8月9日オリックス戦。