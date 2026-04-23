「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日正午現在で千葉銀行<8331.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



２３日の東証プライム市場で千葉銀が６日続落。３月２５日に千葉銀と千葉興業銀行<8337.T>は、経営統合で最終合意したと発表。２７年４月に持ち株会社「ちばフィナンシャルグループ」を設立する見通しだ。地銀の業界再編が進むなか、千葉県や首都圏での基盤の強化を図る。ただ、２７～２８日に予定されている日銀金融政策決定会合では政策金利は据え置かれるとの見方が強まっており、足もとで銀行株は弱含む展開となっている。



出所：MINKABU PRESS