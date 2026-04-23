「まる式ダイエット」なら”1：1：2”で盛りつけるだけでOK！「豚肉ときのこのさっぱり炒めプレート」
【画像を見る】3ヶ月でマイナス12kg！まるさんのビフォー＆アフター
「つらい食事制限なしで体重を落とせたら…」と思っている方に、おすすめしたいダイエット方法があるんです！教えてくれたのは、なんと3カ月で12kgもの減量に成功したダイエットインフルエンサーのまるさんです。
まる式ダイエットは、プレート法の食事と運動がポイント。プレート法とは、お皿にたんぱく質・脂質、糖質、野菜を”1：1：2”の黄金比で盛りつければOK、というもの。この「1：1：2プレート」なら、しっかり食べて体を整えていけますよ。今回は、食物繊維が豊富な和風おかずのプレートレシピをご紹介します！
教えてくれた人
▷まるさん
Instagramのフォロワー45万人（2026年4月現在）。「ダイエットのモチベを上げる人」として短期集中ダイエットを全力応援し続けるママダイエッター。投稿には1万を超えるコメントがつくことも。著書に『1回1分! 本気やせダイエット3か月で体重60kɡ→48kɡ、食べてもやせる！』 『しっかり食べて体重マイナス14kɡ! ついでに腸活でするするやせる! マジやせ黄金比レシピ』（KADOKAWA）がある。夢はSASUKEに出場すること。
Instagram：@honkidasumaru
X：@honkidasumaru
YouTube：「まるトレ channel」
■豚肉ときのこのさっぱり炒めプレート
まるさんが、栄養と摂取カロリーのバランスを考え、試行錯誤してたどりついたのが「たんぱく質・脂質1：糖質1：野菜など2」の黄金比。脳や体を動かすために必要な栄養素をしっかりとりつつ、体内にたまっている脂肪をしっかり燃やせるように、糖質や脂質も必要な分量と比率にしています。この比率さえ守れば組み合わせは自由。健康的なダイエットをめざせて、満腹感も◎です！
今回は、うまみ食材が決め手の和風プレート「豚肉ときのこのさっぱり炒めプレート」3品のレシピを掲載します。
※プレートサイズは直径25cmが目安。
※まるさんはいつも食事を多めに作り、家族の分のほか、作りおきなどに活用しています。レシピは3人分になっているので、ダイエットをする場合は、黄金比に合わせて取り分けてください。
シンプルなのにうまみたっぷり！
【豚肉ときのこのさっぱり炒め】
＜材料・3人分＞＊1人分318kcal／塩分1.0g
・豚こま切れ肉・・・ 300g
・えのき ・・・1袋（約100g）
・しめじ・・・ 1パック（約100g）
・エリンギ ・・・2本（約100g）
・ポン酢じょうゆ・・・ 大さじ2
ごま油
＜作り方＞
1．えのき、しめじはほぐす。エリンギは食べやすい大きさの薄切りにする。
肉の脂身が気になる人は、多いところだけカットしても。肉の脂には脂質以外の栄養素もあるため、神経質にならなくてもOK。
2．フライパンにごま油大さじ1を中火で熱し、豚肉を炒める。肉の色が変わったら、1を加えて炒め合わせ、きのこがしんなりしたら、ポン酢じょうゆを加えてさっと炒める。
レンチンしてあえるだけ！
【ちくわとブロッコリーの塩昆布あえ】
＜材料・3人分＞＊1人分64kcal／塩分1.1g
・ちくわ・・・ 4本
・ブロッコリー・・・ 小1個（約200g）
・塩昆布 ・・・ふたつまみ
＜作り方＞
1．ブロッコリーは小房に分ける。耐熱ボウルに入れてラップをかけ、600Wで2分レンチンして、水けをきる。
2．ちくわは薄い輪切りにする。1に入れ、塩昆布を加えてあえる。
作りおきにも！ ハマるおかず
【しらたきペペロン】
＜材料・3人分＞＊1人分34kcal／塩分0.4g
・しらたき（アク抜きずみ）・・・ 1袋（約200g）
・桜えび ・・・大さじ1
・おろしにんにく・・・ 小さじ1/2
・赤唐辛子の小口切り・・・ 少々
オリーブ油 しょうゆ
＜作り方＞
1．桜えびは水にひたしてもどし、水けをきる。
2．フライパンにオリーブ油小さじ2、にんにくを入れて中火で熱し、しらたきを炒める。油がなじんだら、桜えび、赤唐辛子、しょうゆ小さじ1を加え、全体がなじむまで炒め合わせる。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
＊ ＊ ＊
この3品にご飯などの主食をプラスすれば、「1：1：2プレート」が完成します！きちんと食べながら体スッキリをめざせるなんて、うれしいですね。ぜひ取り入れてみてください！
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／まる 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々／菅野直子