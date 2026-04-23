開催：2026.4.23

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 8 - 3 [パドレス]

MLBの試合が23日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとパドレスが対戦した。

ロッキーズの先発投手は菅野智之、対するパドレスの先発投手はウォーカー・ビューラーで試合は開始した。

1回表、3番 ジャクソン・メリル 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 COL 0-1 SD

2回裏、8番 ウィリー・カストロ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 1-1 SD、1番 エドゥアルト・ジュリアン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 2-1 SD、2番 マッケンジー・モニアク 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 3-1 SD、4番 タイラー・フリーマン 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 4-1 SD

4回裏、5番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 5-1 SD

6回裏、5番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 6-1 SD

7回表、8番 ルイス・カンプサノ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 COL 6-2 SD

7回裏、9番 ジェイコブ・マッカーシー 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 7-2 SD

8回裏、3番 ハンター・グッドマン 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 8-2 SD

9回表、9番 ジェーク・クロネンワース 2球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでパドレス得点 COL 8-3 SD

試合は8対3でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズの菅野智之で、ここまで2勝1敗0S。負け投手はパドレスのウォーカー・ビューラーで、ここまで1勝2敗0S。

なお、ロッキーズの菅野智之はこの試合で5.2回を投げ、5安打、1失点、4奪三振、防御率は3.42となっている。

ここまでロッキーズは10勝15敗で6.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位。一方パドレスは16勝8敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-23 13:46:36 更新