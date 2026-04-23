開催：2026.4.23

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 3 - 0 [ドジャース]

MLBの試合が23日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとドジャースが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリー、対するドジャースの先発投手は大谷翔平で試合は開始した。

7回裏、9番 パトリック・ベイリー 5球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでジャイアンツ得点 SF 3-0 LAD

試合は3対0でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのタイラー・マーリーで、ここまで1勝3敗0S。負け投手はドジャースのジャック・ドライヤーで、ここまで1勝1敗0S。ジャイアンツのウォーカーにセーブがつき、0勝0敗3Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.258。さらに、ドジャースの大谷翔平はこの試合で6.0回を投げ、5安打、0失点、7奪三振、防御率は0.38となっている。

ここまでジャイアンツは11勝13敗で5.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方ドジャースは16勝8敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-23 13:46:38 更新