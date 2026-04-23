十六フィナンシャルグループ <7380> [東証Ｐ] が4月23日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の348億円→427億円(前の期は312億円)に22.7％上方修正し、増益率が11.4％増→36.7％増に拡大し、11期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の179億円→258億円(前年同期は153億円)に43.9％増額し、増益率が17.5％増→69.1％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、前期の年間配当を従来計画の200円→240円(前の期は180円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

主に子会社である株式会社十六銀行において、資金利益や株式売却益が前回予想を上回る見込みであることなどから、2026年３月期通期連結業績予想を修正するものです。※上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因により変動する可能性があります。