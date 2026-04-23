23日13時現在の日経平均株価は前日比646.14円（-1.08％）安の5万8939.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は137、値下がりは1410、変わらずは22と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は159.3円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ファナック <6954>が40.56円、リクルート <6098>が34.7円、京セラ <6971>が27.22円、ＴＤＫ <6762>が23.63円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を126.31円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が31.38円、ルネサス <6723>が5.73円、三菱重 <7011>が5.70円、ＪＴ <2914>が4.73円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は鉱業、不動産の2業種のみ。値下がり1位は非鉄金属で、以下、空運、サービス、保険、ガラス・土石、パルプ・紙と並ぶ。



※13時0分6秒時点



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