空襲、逃避行、招集令状――ウクライナ侵攻4年の重みを刻む「ヴィタリーの伝言」ボーン・上田記念国際記者賞受賞特番

空襲、逃避行、招集令状――ウクライナ侵攻4年の重みを刻む「ヴィタリーの伝言」ボーン・上田記念国際記者賞受賞特番