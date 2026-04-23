女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が24日、第20話が放送される。

環（宮島るか）を無事に取り戻したりん（見上）は、久しぶりに虎太郎（小林虎之介）一家や、中村（小林隆）と楽しい夜を過ごした後東京へ帰ってきた。改めてりんは美津（水野美紀）に、環を育てるためにトレインドナースになる決意を伝えるが、美津は、一ノ瀬家の娘ならと横浜の老舗の造り酒屋からりんに縁談が来ていると告げる。

吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

主題歌は3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」の「風と町」。語りは歌手の研ナオコが務める。