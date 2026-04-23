ミャンマーを拠点にした特殊詐欺事件で、逮捕されたリクルーターの男が「かけ子」1人あたり100万円～300万円の報酬を得ていたことがわかりました。

【写真を見る】ミャンマー拠点の特殊詐欺 ｢かけ子｣1人あたり100～300万円で紹介か リクルーターの指示役とみられる25歳男を送検

きょう送検された、神戸市の自称・作業員 吉田一紗容疑者（25）は、2024年にミャンマーを拠点とする特殊詐欺グループに、愛知県に住む当時16歳の男子高校生の顔写真や個人情報を提供。中部空港からタイに出国させ、「かけ子」として紹介した疑いが持たれています。

警察は、吉田容疑者の認否を明らかにしていません。

特殊詐欺グループと報酬の交渉もしていたか

警察によりますと、吉田容疑者は「かけ子」を現地に送り込むリクルーターグループの指示役とみられ、このグループは「かけ子」1人あたり100万円～300万円の報酬を得ていたことがわかりました。



また、吉田容疑者は特殊詐欺グループと報酬の交渉もしていたとみられていて、警察が組織の全容解明を進めています。