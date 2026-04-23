テレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）が22日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。ゲストの行動に驚く場面があった。

録音放送だったこの日のゲストはお笑いコンビ「さまぁ〜ず」。旧コンビ名「バカルディ」時代からのコンビの歴史を振り返るなど、トークに花を咲かせた。

CM明け、佐久間氏は「あの〜、ちょっと俺笑っちゃったんすけど。 え、このキャリアでも連れション行くんすか？」。

この指摘に大竹は「よく言われる！！」と大爆笑。三村は真面目なトーンで「膀胱が8割ぐらいの時に大竹が“トイレ行ってきますわ”って言うから。それ聞いたら俺が我慢できるかなこれ？ってなっちゃって」と佐久間氏が目撃した“連れション”の経緯を説明した。

大竹は「いつもそう。俺が“腹減ったな”って言ったら、その時は（三村は）腹減ってないの。数分後に“何か腹減ってきたな”って」と三村を指さしながらトーク。これに佐久間氏は手をたたいて大笑い。

三村は「大竹がいつも気付かせる」と語り、トイレについても「ちゃんと1個空けてしましたよ、隣じゃない」と照れ笑い。佐久間氏は「隣じゃないにしても、あんまないと思いますよ、コンビで連れションいく人」と大笑いだった。