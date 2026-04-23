敵地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発した。投げては、6回5安打無失点、7奪三振の快投でマウンドを降りた。ナ・リーグの規定投球回数に達し、防御率は0.38となった。ただ7回、ドジャースはリリーフしたドレイヤーが3ランを被弾し、先制を許した。

大谷は初回、2死一、二塁のピンチでシュミットをスイーパーで空振り三振に仕留め、リズムに乗る。2〜4回は3イニング連続で3者凡退。6回は2死から連打で、二、三塁のピンチを招くも再びシュミットをスイーパーで空振り三振に打ち取り、ガッツポーズした。

しかし、打線の援護をもらえず0-0のまま6回に降板。7回はドレイヤーがマウンドに上がったが、ベイリーに先制3ランを浴びた。

大谷の投手交代が告げられたのが12時22分、被弾を許したのが29分。わずか7分後の悲劇に、ネット上の日本人ファンも悲鳴を上げた。「ウソ〜〜〜3ラン！？」「去年よく見た光景が」「大谷さん無失点で降板後にリリーフが打たれて試合ぶっ壊れんの嫌やわ」「あぁぁぁぁぁ」などの声がXに書き込まれた。



（THE ANSWER編集部）