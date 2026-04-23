大人こそ【しまむら】が頼れる！ 春夏ヘビロテしたい♡「コスパ最強トップス」

暖かな日が増え、ワードローブを更新したくなる時期に突入。コスパとおしゃれを両立させたいなら【しまむら】をチェックするのが正解かも！ 今回は、今から夏まで使えてコスパ優秀なイチオシアイテムをセレクトしました。

チュールフリルで今っぽく華やぐ1枚

【しまむら】「チュールフリルナガソデCD」\1,639（税込）

着るだけで華やぐたっぷりのチュールフリルが特徴的なこの1枚。気温変化に対応しやすい長袖カーディガンで、春から夏の変わり目や冷房対策など、さまざまなシーンで頼れる存在です。黒なら甘さをほどよくセーブできるので、ジーンズでカジュアルに、ふわふわスカートでフェミニンにと、幅広いスタイリングにマッチ。スッキリ丈でスタイルアップ効果にも期待ができます。

柔らかカラーと半端袖が季節の変わり目に◎

【しまむら】「NON*PTビッグT」\1,089（税込）

毎日コーデに取り入れやすいビッグシルエットのTシャツが1,089円というお手頃価格でゲットできるのも、しまむらならでは。長めの袖と優しい色合いで、大人世代も取り入れやすいバランスです。フロントのロゴデザインが、こなれた印象を演出。レースパンツなどあえて甘めなアイテムに合わせるのが、今年らしい着こなしのコツです。

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Writer：Anne.M