快適プレーを支える新作小物！ オノフ「アクセサリー新製品4アイテム」

記事ポイント オノフの新作アクセサリー4アイテムが2026年4月23日に発売自立式クラブケースやUVカット率99％のアンブレラなど機能性に注目価格は3,300円から16,500円までで、カラーや素材、サイズも具体的に展開 オノフの新作アクセサリー4アイテムが2026年4月23日に発売自立式クラブケースやUVカット率99％のアンブレラなど機能性に注目価格は3,300円から16,500円までで、カラーや素材、サイズも具体的に展開

グローブライドが展開するゴルフブランド「オノフ」から、ゴルフライフを快適にする新作アクセサリー4アイテムが登場します。

発売日は2026年4月23日です。

自立式クラブケース、メッシュキャップ、アンブレラ、アイスバッグをそろえ、移動や暑さ対策まで幅広く対応するラインアップになっています。

オノフ「アクセサリー新製品4アイテム」





発売日：2026年4月23日展開商品：クラブケース、メッシュキャップ、アンブレラ、アイスバッグブランド：ONOFF（オノフ）

今回の新製品は、ゴルフ場や練習場での使いやすさに加え、移動時や夏場の快適性も意識して開発されたアクセサリーシリーズです。

機能面だけでなく、街中でも使いやすいシンプルなデザインや爽やかな新色もそろい、日常にも取り入れやすい内容です。

自立式クラブケース





商品名：ONOFF CLUB CASE/OL0626価格：16,500円（税込）カラー：ブラック素材：ポリエステル2WAY（シングル/ダブルショルダー）、収納可能クラブ5〜6本程度原産国：made in China発売日：2026年4月23日

移動から練習までの使い勝手を追求した、新提案型の自立式クラブケースです。

背中にしっかりフィットするリュックサック型ストラップを採用し、両手を空けたまま持ち運べる設計です。

徒歩での移動はもちろん、自転車でゴルフ練習場へ向かう場面も想定した仕様です。

ケースが自立するため、練習場で壁に立てかける必要がなく、省スペースで扱えるのもポイントです。

なお、自転車で利用する際は各都道府県の積載制限の確認が必要です。

メッシュキャップ





商品名：ONOFF MESH CAP/YOK0926、YOK1026価格：3,960円（税込）カラー：YOK0926はブラック、ホワイト、YOK1026はネイビー、ホワイト素材：本体はポリエステル89％、ポリエチレン11％、メッシュ部分はポリエステル100％サイズ：フリーサイズ（58cm基準）原産国：made in China発売日：2026年4月23日

ロゴを同色でまとめた、シンプルでスタイリッシュなメッシュキャップです。

ゴルフ場だけでなく街中でもなじみやすく、タウンユースを意識したデザインに仕上げられています。

通気性に優れたメッシュ素材を使っており、暑い季節や雨の多い時期でも蒸れにくい仕様です。

快適なかぶり心地を保ちたい人にうれしいアイテムです。

アンブレラ





商品名：ONOFF UMBRELLA/OU0226価格：8,800円（税込）カラー：スカイブルー素材：ポリエステル、グラスファイバーサイズ：63cmUVカット率99％、晴雨兼用、収納袋付き原産国：made in China発売日：2026年4月23日

新色スカイブルーを採用した晴雨兼用アンブレラです。

鮮やかなカラーが特長で、晴れの日にも雨の日にも使いやすいデザインです。

従来モデルから機能性が進化し、UVカット率は99％にアップします。

大きく入った「ONOFF」ロゴがアクセントになり、機能性とファッション性を兼ね備えた1本です。

アイスバッグ





商品名：ONOFF ICE BAG/OQ1026価格：3,300円（税込）カラー：スカイブルー素材：表側はポリエステル、裏側はTPU、蓋はポリスチレンサイズ：直径24cm、口枠7.3cm原産国：made in China発売日：2026年4月23日

ONOFFブランドでは初となるアイスバッグです。

防湿加工を施しているため、結露や水滴が生じにくく、バッグの中の荷物を濡らしにくい設計です。

口枠は73mmと広く、氷を入れやすいのも実用的なポイントです。

持ち運びに便利なストラップハンドル付きで、ラウンド中の移動から日常使いまで対応します。

練習やプレー時の暑さ対策に取り入れたい夏の必需品です。

オノフの新作アクセサリーは、移動のしやすさ、暑さ対策、日差しや雨への対応まで、ゴルフシーンで欲しい機能を幅広くカバーしています。

価格帯も3,300円（税込）から16,500円（税込）までと選びやすく、用途に合わせて取り入れやすいラインアップです。

デザイン性と機能性を両立したアイテムを探している人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

オノフのアクセサリー新製品4アイテムの紹介でした。

よくある質問

Q. オノフの新作アクセサリーはいつ発売されますか？

A. 今回紹介されたONOFFの新作アクセサリー4アイテムは、すべて2026年4月23日に発売されています。

クラブケース、メッシュキャップ、アンブレラ、アイスバッグが同日にそろいます。

Q. 紫外線対策に向いているアイテムはどれですか？

A. 紫外線対策を重視するなら、UVカット率99％のONOFF UMBRELLA/OU0226が適しています。

晴雨兼用なので、強い日差しの日だけでなく雨天時にも使える仕様です。

Q. 暑い季節に使いやすいアイテムはありますか？

A. 通気性の高いメッシュキャップと、防湿加工を施したアイスバッグは暑い季節に使いやすいアイテムです。

蒸れ対策やクールダウンに役立つ仕様が取り入れられています。

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