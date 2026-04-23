創作の熱気に浸る2日間！ デザインフェスタ「デザインフェスタ vol.63」

記事ポイント アジア最大級のアートイベント「デザインフェスタ vol.63」が2026年5月23日、24日に東京ビッグサイト西&南ホール全館で開催6,500ブース以上、総勢1万人以上のアーティストが参加し、2日間で約14万人の来場を見込む大規模イベントです前売り1日券は800円、両日券は1,500円で、小学生以下は無料。ワンコインランウェイは500円で参加できます アジア最大級のアートイベント「デザインフェスタ vol.63」が2026年5月23日、24日に東京ビッグサイト西&南ホール全館で開催6,500ブース以上、総勢1万人以上のアーティストが参加し、2日間で約14万人の来場を見込む大規模イベントです前売り1日券は800円、両日券は1,500円で、小学生以下は無料。ワンコインランウェイは500円で参加できます

アジア最大級のアートイベント「デザインフェスタ vol.63」が、2026年5月23日と24日の2日間、東京ビッグサイトで開催されます。

会場は西ホールと南ホールの全館を使用し、6,500ブース以上が並ぶ大規模開催。

作品展示に加え、ライブペイントやワークショップ、フードエリアまでそろうアートの祭典です。

デザインフェスタ「デザインフェスタ vol.63」





イベント名：デザインフェスタ vol.63開催日：2026年5月23日(土)・24日(日)開催時間：10:00〜18:00会場：東京ビッグサイト西&南ホール全館出展数：6,500ブース以上動員見込み：約14万人（2日間合計）参加アーティスト数：総勢1万人以上

1994年に誕生した「デザインフェスタ」は、プロ、アマチュアを問わず、オリジナル作品であれば誰でも参加できるイベントです。

年齢や国籍、ジャンルの枠を越えたアーティストが集まり、イラスト、アクセサリー、ファッション、インテリア、映像、パフォーマンス、フードまで幅広い表現に出会えます。

会場内では、完成作品を見るだけでなく、制作の過程や参加型企画も楽しめるのが魅力。

観る、買う、体験するを一度に味わえる2日間です。

明るいブースエリア





イベントの中心となるエリアで、最も多くのブースが集まります。

イラストやアクセサリー、ファッション、インテリアなど、作家ごとの個性が詰まった作品が並び、新しいお気に入りを探しながら会場を巡れる構成です。

暗いブースエリア





会場を暗く演出した、デザインフェスタならではの特別エリアです。

映像作品や光を使った作品が集まり、暗闇に浮かび上がる表現を没入感とともに体感できます。

明るいブースエリアとは異なる世界観に浸れる空間です。

ライブペイント・巨大ライブペイントエリア





注目度の高い人気エリアのひとつ。

アーティストが2日間かけて作品を仕上げていく様子を間近で見られ、時間とともに変化する表現をその場で追いかけられます。

完成までのプロセスそのものが見どころです。

ワークショップエリア





アーティストやクリエイターと一緒に制作体験ができる参加型エリアです。

クラフトやアクセサリー制作など幅広いジャンルのワークショップが用意され、制作のコツを直接学べるのが特徴。

完成品は持ち帰ることができ、来場の記念にもなります。

ショーステージ・パフォーマンスエリア





パフォーマンスエリア





音楽、ファッションショー、ダンス、演奏、演劇など、ジャンルを越えた表現が集まるエリアです。

屋内外それぞれに異なる空間が用意されており、ライブ感のある演出と迫力あるパフォーマンスで会場の一体感を楽しめます。

フードエリア





オリジナルメニューやこだわりの料理を提供する店舗が集まるフードエリアです。

味だけでなく見た目にも工夫を凝らしたメニューがそろい、アーティストやクリエイターによる出店も展開。

アート鑑賞の合間に立ち寄れる休憩スポットでもあります。

ワンコインランウェイ





参加費：500円参加形式：誰でも参加可能内容：お気に入りのコーディネートや自身の作品を披露できる体験型ランウェイ

来場者自身が主役になれる参加型コンテンツです。

お気に入りの服装や自作アイテムを披露でき、初めてでも挑戦しやすい開かれた企画。

観覧だけではない、イベント参加の楽しさを味わえます。

チケット情報

1日券 前売り：800円（税込）1日券 当日：1,000円（税込）両日券 前売り：1,500円（税込）両日券 当日：販売なし小学生以下：無料両日券：オンラインのみ販売

前売り券は1日券が800円、両日券が1,500円で販売されます。

当日券は1日券のみ1,000円で、両日券の当日販売はありません。

小学生以下は無料のため、家族でのおでかけ先としても選びやすいイベントです。

デザインフェスタオフィスとデザインフェスタギャラリー原宿では、オリジナルデザインの紙チケットも購入できます。

アート作品の展示販売だけでなく、ライブペイントや参加型企画、フードまで一日中楽しめる内容がそろう「デザインフェスタ vol.63」。

作品を見るだけではなく、作り手の熱量や会場全体の空気感まで体験できるのが大きな魅力です。

東京ビッグサイトを舞台に、まだ知らない表現と出会いたい人はチェックしておきたい大型イベント。

「デザインフェスタ vol.63」の紹介でした。

よくある質問

Q. デザインフェスタ vol.63はいつ開催されますか？

A. 2026年5月23日土曜日と24日日曜日の2日間開催です。

両日とも開場時間は10時から18時までで、会場は東京ビッグサイト西&南ホール全館となっています。

Q. チケット料金はいくらですか？

A. 1日券は前売り800円、当日1,000円です。

両日券は前売り1,500円で、当日販売はありません。

なお、小学生以下の来場者は無料で入場できます。

Q. 会場ではどんな内容が楽しめますか？

A. 明るいブースエリアや暗いブースエリアの作品展示に加え、ライブペイント、ワークショップ、ショーステージ、パフォーマンス、フードエリアなど多彩な企画を楽しめます。

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