200品超の食べ歩き天国！ Gi-FACTORY「第6回 全肉祭 in 岡山」

記事ポイント 西日本最大級の野外グルメイベント「第6回 全肉祭 in 岡山」が2026年5月2日から5月6日まで岡山ドーム前イベント広場で開催約50店舗が出店し、総メニュー数200アイテム以上のグルメに加え、無料体験ブースやワイン試飲コーナーも登場大型エアー遊具や縁日コーナー、観覧無料のライブステージ、ファイヤーパフォーマンスなど家族で楽しめる企画も充実 西日本最大級の野外グルメイベント「第6回 全肉祭 in 岡山」が2026年5月2日から5月6日まで岡山ドーム前イベント広場で開催約50店舗が出店し、総メニュー数200アイテム以上のグルメに加え、無料体験ブースやワイン試飲コーナーも登場大型エアー遊具や縁日コーナー、観覧無料のライブステージ、ファイヤーパフォーマンスなど家族で楽しめる企画も充実

西日本最大級のグルメイベント「全肉祭」が、岡山県岡山市で開催されます。

2026年5月2日から5月6日までの5日間、岡山ドーム前イベント広場に約50店舗が集結。

畜産肉料理をはじめ、魚肉や果肉など“あらゆる肉”をテーマにした多彩な美食がそろいます。

「全肉祭」は4月に東京都江戸川区で第1回開催が発表されており、各地で展開が広がる大型グルメイベントとしても注目です。

Gi-FACTORY「第6回 全肉祭 in 岡山」





会場：岡山ドーム前イベント広場住所：岡山県岡山市北区北長瀬表町1丁目1-1アクセス：北長瀬駅 南口から徒歩12分開催日程：2026年5月2日から5月6日まで開催時間：9:00〜21:00店舗数：約50店舗

Gi-FACTORYが展開する大型野外グルメイベント「全肉祭」が、岡山ドーム前イベント広場で第6回開催を迎えます。

和歌山、徳島、大阪、広島、山口、島根、北九州、岐阜、高知、岡山、東京、静岡で開催されているイベントで、全国を対象に出店募集と選考を行い、各地の美食が集うのが特徴です。

畜産肉料理だけでなく、魚肉や果肉なども含めた“肉”がテーマ。

幅広いジャンルの味を食べ比べできる5日間です。

会場の魅力





会場には約50店舗が並び、総メニュー数は200アイテム以上を予定しています。

5日間では食べきれないほどのボリューム感で、全国各地から集まる多彩なグルメを一度に楽しめる構成です。

朝9時から夜21時まで開催されるため、ランチやおやつ、夕食など時間帯を変えて立ち寄れるのもポイントです。

無料体験とファミリー向け企画





グルメ出店に加え、企業ブースによる無料体験やサンプリングも用意されます。

会場ではワインの試飲コーナーも展開予定。

食事とあわせて楽しめる企画にも注目です。

子ども向けには大型エアー遊具のほか、射的やスーパーボールすくいなどの縁日コーナーも登場。

家族で過ごしやすいイベント空間です。

ステージパフォーマンス





会場では観覧無料のステージ企画も実施されます。

アイドルの生ライブに加え、迫力満点のファイヤーパフォーマンスを開催。

夜までたっぷり楽しめる演出がそろいます。

夜のパフォーマンス集団による演目は、主催者が「必見の価値あり」と案内している見逃せない内容です。

スペシャルゲスト





スペシャルゲストとして、元MEGARYUのMEGAHORNさんが今年も岡山に登場します。

グルメイベントに音楽ステージの高揚感が加わり、会場の盛り上がりをさらに高めてくれそうです。





グルメ、体験企画、ステージ演出までそろう「全肉祭」は、食べ歩きだけでは終わらない大型イベントです。

岡山ドーム前イベント広場で5日間開催されるので、予定に合わせて何度も楽しめるのもうれしいところ。

気になるメニューやステージをチェックして足を運びたい大型グルメフェスです。

「第6回 全肉祭 in 岡山」の紹介でした。

よくある質問

Q. 全肉祭 in 岡山はいつ、どこで開催されますか？

A. 2026年5月2日から5月6日までの5日間、岡山県岡山市北区北長瀬表町1丁目1-1にある岡山ドーム前イベント広場で開催されます。

北長瀬駅南口から徒歩12分です。

Q. 会場ではグルメ以外にどんな企画がありますか？

A. 企業ブースによる無料体験やサンプリング、ワインの試飲コーナーのほか、大型エアー遊具、射的、スーパーボールすくいなどの縁日コーナー、観覧無料のステージ企画が楽しめます。

Q. ステージではどんな内容が予定されていますか？

A. アイドルの生ライブやファイヤーパフォーマンスが予定されています。

さらに、スペシャルゲストとして元MEGARYUのMEGAHORNさんも登場予定で、夜まで盛り上がれる構成です。

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