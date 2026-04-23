◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ホワイトソックス（２２日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「３番・一塁」でスタメン出場。日本人選手のレギュラーシーズンでは２０２５年ドジャース・大谷翔平投手（３１）に続き２人目の５試合連続本塁打となる１０号なるかと期待が込められているが、５回までの３打席は見逃し三振、左飛、中前安打の３打数１安打となっている。

史上４人目のデビュー３試合連続アーチでスタート。その後は当たりがやや止まっていたが、４月１７日の敵地・アスレチックス戦で６号満塁弾を放つと、勢いが加速した。アスレチックス３連戦で３戦連続本塁打を放ち、前日の敵地・ダイヤモンドバックス戦でも右翼席へ９号ソロを放っている。

日本人選手がレギュラーシーズンで５試合連続本塁打を放ったのは、２５年７月１９〜２３日）にすべて本拠地で放ったドジャース・大谷翔平だけ。ポストシーズンを含めると、昨年９月２５日からワイルドカードシリーズ初戦の同３０日にかけてカブス・鈴木誠也外野手（３０）が放っている。もし、この日５試合連続の１０号が出れば、チーム２４試合目で、１９３４年のジーク・ボヌラの２５試合を９２年ぶりに更新する球団最速記録となる。