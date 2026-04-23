２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが２２日放送の日本テレビ系バラエティー番組「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜・午後８時）に出演。フィギュアスケーターの過酷な食事事情を明かした。

この日は「ダイエットはつらいよＳＰ」をテーマに放送。「９歳から栄養を意識していた」という高橋さん。「それこそ食事するのもすべて栄養素のため」と言い切った。

これにお笑いコンビ「千鳥」の大悟が「好きなものを腹いっぱいとかないの？」と質問。高橋さんは「そうではなくて、調味料を絶対つけなかった」というと、スタジオ出演者らは「えええ！」と仰天。大悟が「マヨネーズとかなし？」とさらに深掘りすると高橋さんは「私は調味料、意味分からないと思っていて…」と答えた。

「すぐ太る芸能人」として出演したお笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおが「調味料が一番楽しいのに！」と熱く反応するとスタジオは大笑いに。さらに高橋さんは現役当時に一番味が濃い食べ物だったものは中国料理の「臭豆腐」だったとし「おやつに食べていました」と語り、共演者を驚かせていた。