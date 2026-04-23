毎日続けやすい腸活習慣！ 「大腸劣化」対策委員会「脂肪燃焼モード」

記事ポイント 「大腸劣化」対策委員会が、ビフィズス菌入りヨーグルトに着目した新コラムを公開監修はイシハラクリニック副院長の石原新菜先生、脂肪燃焼に関わる研究内容を紹介無理な食事制限ではなく、毎日の食生活で続けやすい習慣として提案 「大腸劣化」対策委員会が、ビフィズス菌入りヨーグルトに着目した新コラムを公開監修はイシハラクリニック副院長の石原新菜先生、脂肪燃焼に関わる研究内容を紹介無理な食事制限ではなく、毎日の食生活で続けやすい習慣として提案

薄着の季節を前に、体型維持を意識する人に向けた新しいコラムが公開されます。

「大腸劣化」対策委員会が2026年4月23日に公開したのは、無理な食事制限ではなく、身近な食品を取り入れることで太りにくいカラダづくりを目指す内容です。

監修はイシハラクリニック副院長の石原新菜先生。

テーマは、ビフィズス菌入りヨーグルトと脂肪燃焼の関係です。

「大腸劣化」対策委員会「脂肪燃焼モード」





公開日: 2026年4月23日公開元: 「大腸劣化」対策委員会監修: 石原新菜先生（医師・イシハラクリニック副院長）

今回公開されたコラムでは、食事量を減らすだけの短期的なダイエットは体調不良につながる可能性があると説明しています。

そのうえで、栄養バランスを意識しながら続けやすい習慣として、ビフィズス菌入りヨーグルトを日々の食生活に取り入れる方法を紹介しています。

ビフィズス菌入りヨーグルト





コラムで紹介されている身近な食品は、ビフィズス菌入りヨーグルトです。

「ヨーグルトなら何でもよい」というわけではなく、ビフィズス菌が入っている商品を選ぶことが重要だとしています。

ヨーグルトは乳酸菌で発酵させて作られるため乳酸菌は含まれていますが、ビフィズス菌入りの商品はそれほど多くないという点もポイントです。

「ビフィズス菌入り」と表示されたヨーグルトを選べば、乳酸菌とビフィズス菌の2つを一度に摂取できると伝えています。

脂肪燃焼に関わる仕組み





近年の研究では、ヒトの腸にすむ種類のビフィズス菌が脂肪燃焼に関わっている可能性に注目が集まっています。

ビフィズス菌は腸内で酢酸と呼ばれる短鎖脂肪酸をつくり出し、その酢酸が体内で働くことで、脂肪燃焼に関わる遺伝子の働きを活性化させると紹介されています。

こうした作用によって、ビフィズス菌入りヨーグルトを継続して取り入れることが、脂肪燃焼モードのカラダづくりにつながる可能性があるとのこと。

さらに、ヒトのビフィズス菌は「老けにくいカラダづくり」にも役立つ可能性が最新研究で明らかになったとしています。

続けやすい習慣づくり





コラムでは、体型維持に必要なのは無理な食事制限ではなく、毎日の生活の中で無理なく続けられる小さな積み重ねだと呼びかけています。

まずは普段食べているヨーグルトを、ビフィズス菌入りのものに変えることから始めやすい提案です。

夏前のボディメイクを意識しつつ、食生活を大きく変えずに取り入れやすい情報としてチェックしたい内容です。

医師監修のもと、研究内容と毎日の習慣を結びつけて紹介している点にも注目。

ビフィズス菌入りヨーグルトをテーマにした新コラムの紹介でした。

よくある質問

Q. 紹介されている食品は何ですか？

A. コラムで紹介されているのは、ビフィズス菌入りヨーグルトです。

一般的なヨーグルトではなく、「ビフィズス菌入り」と表示された商品を選ぶことが重要だと案内されています。

Q. なぜビフィズス菌入りヨーグルトが注目されているのですか？

A. ビフィズス菌が腸内で酢酸をつくり出し、その酢酸が脂肪燃焼に関わる遺伝子の働きを活性化させる可能性があるためです。

継続的に取り入れる習慣が紹介されています。

Q. このコラムはどこで読めますか？

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