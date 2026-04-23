関東から近畿の太平洋側で雨脚強まる所も 気温も大幅ダウン

きょうは本州南岸を進む前線を伴った低気圧の影響で、西日本から東日本にかけて雨が降るでしょう。沿岸では風も強まる見込みです。

【画像で見る】きょう（23日）正午〜あす（24日）正午までの降水と雲の予想

関東など東日本は昼過ぎから雨の範囲が広がり、夕方以降は各地で本降りとなりそうです。また、近畿と東海は夕方以降、関東の沿岸は夜に雨脚の強まる所がありそうです。北海道と東北北部は大きな崩れはありません。雨が降る地域は日中ほとんど気温が上がらず、空気が冷たいでしょう。東京もきのうより気温が大幅に低く、夜は15℃を下回ってくるため、服装や体調管理にお気をつけ下さい。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：13℃ 釧路：12℃

青森 ：16℃ 盛岡：20℃

仙台 ：21℃ 新潟：20℃

長野 ：15℃ 金沢：18℃

名古屋：17℃ 東京：19℃

大阪 ：16℃ 岡山：15℃

広島 ：16℃ 松江：14℃

高知 ：18℃ 福岡：16℃

鹿児島：24℃ 那覇：26℃

あすは全国的に天気回復も 土日は再び天気下り坂

あすは北海道と九州の一部でにわか雨があるほかは、全国的に天気が回復します。土曜日も晴れる所が多くなりますが、日曜日は西日本から再び雨の範囲が広がりそうです。北日本や東日本では一時的に寒気が流れ込むため、ここ数日の季節外れの陽気に比べると昼間は過ごしやすくなります。