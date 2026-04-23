ハイヒール・モモコ、ダウンタウンらとのNSC1期生に対し「唯一優しかった」先輩4人＆理由を明かす
漫才師の大平サブロー（70）、ハイヒールのモモコ（62）が23日、大阪市内で行われた青木松風庵『みるく饅頭 月化粧』新CM発表会に出席した。新たに出演することが決まったモモコは、サブローと共にインパクト抜群の被り物姿を披露した。
【写真】かわいい！着ぐるみとおそろい被り物の大平サブロー＆モモコ
『月化粧』は、大阪名物の土産菓子。2010年に販売開始され、サブローが商品の顔を担ってきた。今回、新CMが3本制作され、モモコが仲間入りして、コンビが誕生する。
同CMは、関西芸人あこがれのポジションだが、サブローは「誰が譲るかい！」とにんまり。一方、サブローの“妹分”として共演が決まったモモコは「すごいかわいがってもらったお兄さんとこうやってCMする日が来るなんて」と感慨深げ。
モモコは「NSCの1期生で44年前に入った時に、（誰かの弟子でなく）“学校のもん”っていう感じで、ちょっと（先輩からの）当たりがきつかったとこがあるなか、本当にサブシロお兄さん（大平サブロー・シロ―）とぼんちさん（ザ・ぼんち）は唯一優しかった」としみじみ。
同期のダウンタウンらと「なんであの4人だけ優しいんやろな？」と話していたという。その答えは「僕たちも吉本じゃなくてよそから来たんやで」。モモコは「“弟子入りしてない奴ら”って言われてるなか、おうちに呼んでいただいて、ご飯食べさせてもらって、奥様にもお服をいただいたり…」と若き日を振り返り、感謝を示した。
また、モモコは日頃から手土産や差し入れに『月化粧』を重用し、その理由は「日持ちがする」からとぶっちゃけ。「日持ちがするもんと思って、ある日、『月化粧』を山のように持っていった」現場をきっかけに、青木松風庵の社長を紹介してもらったところから、出演が決まったという。「月化粧をちょっと安くまけてほしかっただけ」と笑わせた。
【写真】かわいい！着ぐるみとおそろい被り物の大平サブロー＆モモコ
『月化粧』は、大阪名物の土産菓子。2010年に販売開始され、サブローが商品の顔を担ってきた。今回、新CMが3本制作され、モモコが仲間入りして、コンビが誕生する。
モモコは「NSCの1期生で44年前に入った時に、（誰かの弟子でなく）“学校のもん”っていう感じで、ちょっと（先輩からの）当たりがきつかったとこがあるなか、本当にサブシロお兄さん（大平サブロー・シロ―）とぼんちさん（ザ・ぼんち）は唯一優しかった」としみじみ。
同期のダウンタウンらと「なんであの4人だけ優しいんやろな？」と話していたという。その答えは「僕たちも吉本じゃなくてよそから来たんやで」。モモコは「“弟子入りしてない奴ら”って言われてるなか、おうちに呼んでいただいて、ご飯食べさせてもらって、奥様にもお服をいただいたり…」と若き日を振り返り、感謝を示した。
また、モモコは日頃から手土産や差し入れに『月化粧』を重用し、その理由は「日持ちがする」からとぶっちゃけ。「日持ちがするもんと思って、ある日、『月化粧』を山のように持っていった」現場をきっかけに、青木松風庵の社長を紹介してもらったところから、出演が決まったという。「月化粧をちょっと安くまけてほしかっただけ」と笑わせた。