「戦後の日本は去勢されている。撤回しなければならない」。19日、アメリカのIT企業パランティアがXにそう投稿した。3000万人以上が目にして、日本のSNSが燃えた。だが炎上の陰で、見落とされている事実がある。この会社はすでに日本に入り込んでいる……あなたの保険料を決めるシステムとして。

このアメリカのIT企業の投稿が炎上したのは、パランティアがとんでもなく「ヤバイ」会社というのがITに詳しい人々の間では常識になっているからだ。「疑惑がある」でも「問題がある」でもなく「ヤバイ」のである。

イラン空爆の標的選定技術を提供

このパランティアはCIA系列の出資ファンド「In-Q-Tel」の支援で設立されたデータ解析企業だ。CIA・FBI・米軍と深い契約関係にあるとされて、イランへの空爆でも標的の選定システムの技術を提供したとされている。いわばアメリカの敵を監視し排除するためのシステムで利潤を上げているわけである。

それだけなら従来の死の商人と変わらない。問題なのは、同社のトップ二人が倫理観ゼロで異才を放っているからだ。

CEOのアレックス・カープは「パランティアは必要とあらば、敵を怖がらせ、場合によっては殺す」と公言した人物だ。批判的なアナリストには「ドローンでフェンタニル入りの尿を浴びせる」と発言し、ウクライナ戦争での民間人被害が報じられる中でも「戦果の多くは自社システムが寄与した」と誇らしげに語った。その言葉を示すようにGoogleが「倫理的問題がある」として撤退した米軍AIプロジェクトも、パランティアが引き継いでいる。

もう一人の共同創業者・ピーター・ティール会長は「影の大統領」と呼ばれるトランプ政権の立役者で、バンス副大統領の元上司でもある。今年3月5日、そのティールが来日し、高市早苗首相と官邸で25分間面会、この時もSNS上では「ヤバイだろう」と話題になっている。

こうした背景があり、ますます炎上しているパランティア。高市首相との面会は今後、日本で事業を展開する布石だと考えられている。

しかし実際には、今後の話ではない。彼らはすでに日本企業と深い関係を築き、日本人のデータを手中に収めつつあるのだ。

2019年に日本法人設立し、SOMPOと合弁

既にパランティアは、2019年に日本法人の「Palantir Technologies Japan株式会社」を設立している。この時に資金を出資し合弁したのが、損保ジャパンなどを傘下に持つSOMPOホールディングスである。そして現在、SOMPOでCDO（最高デジタル責任者）だった楢崎浩一氏が日本法人の代表取締役に就任している。

SOMPOが情報機関とも密接な死の商人と結びついた理由は何か。それを一言で語るのがSOMPOの前CEO・櫻田謙悟氏の言葉だ。

「保険事業も介護事業も、すべてはリアルデータを集めるビークル（手段）だ」

つまりSOMPOにとって、保険も介護も「データを集めるための道具」に過ぎない。そのデータの「精製機械」として選ばれたのがパランティアだった。

損保ジャパンの保険引き受け業務には、パランティアのAI基盤「ファウンドリー」が導入されている。顧客の事故歴を含む社内の各部門に散らばるデータを一元化し、適切な保険料をはじき出す仕組みだ。

日刊工業新聞（2025年3月28日付）によると、この導入効果は「23年度だけで20年度比約90億円の収支改善」に上るという。データは保険にとどまらない。SOMPOが全国に展開する介護施設300カ所の入居者データ--体温、食事、睡眠、健康状態--も同じプラットフォームで処理されているのだ。

保険も介護もAIでデータ処理

わかるだろうか。損保ジャパンに払った保険料、親が入居する介護施設での暮らしぶり。それらのデータが今この瞬間も、「敵を怖がらせ、場合によっては殺す」と公言するCEOが率いる会社のAIで処理されているのである。

思えば損保ジャパンは、ビッグモーター事件でも「DX先進企業」を標榜しながら不正検知システムすら実装していなかったことが批判を浴びた。中古車修理の保険金水増しという不正を把握しながら紹介業務を続け、SNSでは「損保ジャパンこそ黒幕ではないか」という声も上がった。

あの事件で懲りたかと思えば、実態はさらに深いところまで進んでいた。保険料という名目で集めた事故歴、介護施設で蓄積した老親の健康データ--それらをまとめて、アメリカの死の商人のAIに委ねる会社になっていたのだ。

パランティアと蜜月を築いているのはSOMPOだけではない。富士通はライセンス契約を結んでAIプラットフォームの販売を開始し、NTT東日本とは能登半島地震の被災者データ管理で協力した。日本の社会インフラの裏側で、この会社の存在感は静かに、しかし確実に広がっている。「AI活用」「DX推進」等々……どれほど美辞麗句で語られようとも、その実態は「売国」と受け止められても仕方ない。

文/昼間たかし 内外タイムス