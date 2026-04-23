【2026年GW】海辺で音楽とビールを楽しめる『EARLY SUMMER FESTA 2026 -Music and Beer-』4月25日から開催

2026年4月25日（土）から5月17日（日）に、横須賀市うみかぜ公園（神奈川県横須賀市）でフェスイベント『EARLY SUMMER FESTA（アーリーサマーフェスタ）2026-Music and Beer-』が開催される。

『EARLY SUMMER FESTA 2026 -Music and Beer-』は、風が吹き抜ける横須賀の海辺で、音楽を聴き、ビールを飲み、大切な人や家族、そして愛犬と過ごす「人生の豊かな時間」を味わえるフェスを創りたいという想いから誕生した。プロデューサーはクレイ勇輝が務める。

うみかぜ公園内芝生広場に設置する特設ステージでは、総勢約70組のアーティストによる音楽ライブを開催。

また、ライブ日程に合わせて、ライブエリアの隣では『クラフトビール総選挙』を実施する。個性豊かなラインナップからチョイスした20銘柄を飲み比べできる、参加体験型のビールイベントだ。

その他、ドッグマーケットや交流コンテンツなど、犬と人が共に楽しめる空間を作るイベント『LIFESTYLE with DOGS』や、子どもたちが楽しめる体験型コンテンツを展開する子育て支援ブースといった、様々なライフスタイルコンテンツが予定されている。

【開催概要】

イベント名：EARLY SUMMER FESTA 2026 -Music and Beer-日時：2026年4月25日〜5月17日※4月27日〜28日、5月7日、5月11〜5月15日はライブ休演日会場：うみかぜ公園後援：横須賀市主催：EARLY SUMMER FESTA実行委員会特別協賛：株式会社ドリームビア、プレミアムウォーター株式会社協賛：株式会社ONE ROOF、XNEXT、Jackery企画制作：株式会社 CULTURE AVENUE制作協力：株式会社リーディ／株式会社withdog.jp／株式会社T＆C／株式会社クルー／Tfactory

公式サイトhttps://esfes.jp/