◆米大リーグ ジャイアンツ３―０ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手」で先発出場し、投げては６回５安打無失点で防御率は０・３８に良化。だが、打撃では４打数無安打に終わり、昨年８月２４日の敵地・パドレス戦から続いていた連続試合出塁記録が途切れ、球団史上単独２位となる「５４」とはならなかった。チームは快投を見せた大谷の後にマウンドに上がった左腕ドライアーが両軍無得点の７回に痛恨の３ランを浴び、今季２度目の連敗となった。

大谷は出塁すれば、球団史上単独２位となる５４試合連続出塁に記録を更新する一戦。１回表先頭の１打席目は一ゴロに倒れ、０―０でマウンドに上がった大谷。１回裏は２安打を浴びたが、最速９９・６マイル（約１６０・３キロ）をマークするなど、奪った３つのアウトはすべて三振という好発進を切った。

５回１死の３打席目は見逃し三振。両軍とも得点を奪えず迎えた５回裏は、１死からラモスに左前安打を浴びて初回以来４イニングぶりに走者を背負った。それでも最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測するなど後続を抑えて走者を進めることはなかった。６回は２死から連打を浴びて二、三塁のピンチを迎えたが、シュミットから空振り三振を奪った。両軍無得点の６回２死二、三塁のピンチでシュミットから空振り三振を奪って切り抜けると、絶叫しながら右拳を握ってド派手なガッツポーズを見せた。

しかし、打撃ではプレーボール直後の初回先頭の１打席目は一ゴロに倒れると、続く３回先頭の２打席目は快音を響かせたが、一塁デバースの好守に阻まれて凡退。５回１死走者なしで迎えた３打席目は１度も振らずに空振り三振に倒れ、ここまでは連続試合出塁記録の更新はお預けとなっていた。

援護したい打線だったが、先発マーリーの前に６回まで３安打無得点と手玉に取られた。さらに大谷が降板し、迎えた両軍無得点の７回には２番手左腕ドライアーが１死二、三塁からベイリーに痛恨の３ランを浴びた。