きっかけは山形大教授の素朴な疑問

山形県鶴岡市特産の「だだちゃ豆」のおいしさを決める遺伝子を、山形大農学部の星野友紀教授（４９）（作物育種学）らの研究チームが発見した。

うま味成分の「遊離アミノ酸」を増やす遺伝子で、おいしさのメカニズム解明は世界初という。星野教授は「さらにおいしいだだちゃ豆を作れるかもしれない」と今後の研究に期待を膨らませている。（五嶋健）

だだちゃ豆は、江戸時代から同市内で栽培される、うま味や甘みが強いのが特徴の枝豆の在来種。これまでは糖やアミノ酸が多いことがおいしさの理由とされていたが、詳しいことはわかっていなかった。

「なぜこんなにおいしいの？」。研究は、２０１３年に山形大に着任した星野教授が抱いた素朴な疑問からスタートした。日本で栽培されている一般的なダイズ品種「エンレイ」と、だだちゃ豆の主力品種「白山（しらやま）」を交配させた後、８世代の交配を繰り返した集団を３年間にわたって、同市内の大学施設で栽培。収穫した枝豆を調査した。

すると、開花が早いものほど、遊離アミノ酸の含量が高くなることが判明。さらに、開花などに関わる一つの遺伝子が、エンレイでは正常なのに対して、白山では機能が欠損していることもわかった。

この遺伝子は光の受容を抑制する働きがあり、欠損している影響で、白山は光の吸収を抑制できない。その防御反応として遊離アミノ酸を多く蓄えるとみられるという。ストレスがかかった豆から生じた副産物が、結果としておいしさを生みだしていると結論づけた。

研究では、遊離アミノ酸の含量を低くする遺伝子も発見。遺伝子を変化させることで、よりおいしくすることが期待できる。研究の成果は３月に国際学術誌にも掲載された。

星野教授は「初めは半信半疑で始めた研究だったが、予想より早い段階で遺伝子を一つ見つけることができた」と話し、「品種改良が研究のゴールで、白山がもっとおいしくなるような可能性を示すことができた」とさらなる意欲を示す。

自身もだだちゃ豆に魅せられてチームに加わった岩手大院連合農学研究科博士課程３年の塩谷直弘さん（２６）は「今回の研究が、だだちゃ豆が将来も残り続けるきっかけになってくれれば」と喜んだ。