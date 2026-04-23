高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」を巡る事件で、顧客の腕時計をだまし取ったとして、警視庁は２３日、運営会社「ネオリバース」（大阪市）の元社員で、国際手配していた住所、職業不詳の永田大輔容疑者（４０）を詐欺容疑で逮捕した。

２２日に潜伏先のアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）当局から身柄の引き渡しを受け、航空機で移送し、成田空港に到着後、逮捕した。

捜査関係者によると、永田容疑者は同社元代表の福原敬済被告（４４）（業務上横領罪で起訴）と共謀し、２３年８〜１２月、東京都内の３０歳代男性に「腕時計を預けてくれれば、毎月預託料を支払う」などとうそを言い、高級腕時計の「ロレックス」計１５本（計約１８００万円相当）を詐取した疑い。

トケマッチは高級腕時計を所有者から預かって貸し出すサービスで、２１年１月から始まり、２４年１月３１日に突如、サービスの終了と同社の解散が発表された。永田容疑者は福原被告とともに同日、ＵＡＥに出国し、警視庁が２人を国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）を通じて国際手配していた。

同庁は昨年１２月以降、福原被告ら男２人を詐欺容疑などで逮捕した。永田容疑者は今年１月下旬にＵＡＥ当局に拘束されたとみられる。３月上旬に日本に移送予定だったが、中東情勢の緊迫化を受け、手続きが遅れていた。

同庁は福原被告らが約２３００本の高級腕時計を勝手に売却するなどし、約１８億円を得たとみており、金の使途などを調べている。