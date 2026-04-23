広島県呉市の市海事歴史科学館「大和ミュージアム」が２３日午前、大規模な改修工事を終えて１年２か月ぶりにリニューアルオープンした。

展示品を約３００点増やして約２１００点とし、戦艦「大和」の図面などデジタル展示も充実させた。

２００５年の開館以降、大規模改修は初めて。増加する外国人観光客向けに、スマートフォンによる展示の解説は２０以上の言語に対応させた。

目玉展示として人気を博していた大和の１０分の１サイズの精密模型（全長２６・３メートル）は、１６年に呉市が行った潜水調査の結果を反映。艦首に取り付けられた菊の紋章が、考えられていたより小さかったことが判明したため、模型の紋章も５センチ小さい直径１０センチに取り換えた。旧海軍工廠（こうしょう）で培われたものづくりの技術の紹介として、航空機や船舶のエンジンも新たに展示された。

２３日の式典では、戸高一成館長や新原芳明・呉市長らがテープカットをして祝った。戸高館長は「何度も来た人でも『こういう見方があったのか』『こういう話題もあったのか』など、違う関心と興味を持ってもらえるはず」と話した。