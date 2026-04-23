◇スペイン１部 第３３節 Ｒソシエダード０―１ヘタフェ（２２日・レアレ・アレーナ）

Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英は、約３か月ぶりの先発出場となったホームのヘタフェ戦でフル出場し、試合のマンオブザマッチに選出された。しかし相手の決勝ゴールにつながるクロスを許したシーンもあり、チームを勝利に導くことはできなかった。

左ハムストリングスの負傷から今月１１日のアラベス戦で復帰して途中出場し、１８日の国王杯決勝のＡマドリード戦も途中出場して、自身キャリア初のタイトルを獲得した久保。満を持して先発に復帰したこの日は、前半１９分に得意の右サイドを切り返しから縦に突破し、クロスを上げるなど持ち味を発揮した。しかし後半２９分、久保がマッチアップの相手にクロスを許すと、これが味方のオウンゴールにつながる場面も。試合は０―１と敗戦した。

さまざまなデータから選手を評価するSofascoreの採点では、両チームで先発した選手で７番目となる６・９の採点がついた久保。フル出場をできるまで戻ってきたコンディションは、Ｗ杯に向けて上向いている模様だ。