【figma トロロ】 受注期間：4月23日～6月10日 2027年2月 発売予定 価格：13,800円

マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma トロロ」を2027年2月に発売する。受注期間は6月10日まで。価格は13,800円。

本製品は、ゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」より、星空が友だちの物静かな人形「トロロ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「figma」で商品化したもの。

表情パーツに「通常顔」「にらみ顔」「笑顔」の3種類が付属しており、「通常顔」「にらみ顔」は眼球可動仕様となっているほか、オプションパーツには「アサルトライフル（遊星）」「ドローン」などが付属している。

またグッドスマイルカンパニー公式ショップで購入すると、限定特典として「特製Lサイズ台座」が付属する。

「figma トロロ」

グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定特典「特製Lサイズ台座」

仕様：塗装済み可動フィギュア スケール：ノンスケール サイズ：全高 約154mm

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※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。