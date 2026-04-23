コトブキヤ「D-スタイル コマンドウルフ アーバイン仕様」クリアパーツ追加で9月発売。後期版、初期版の再現が可能
【D-スタイル コマンドウルフ アーバイン仕様 ［Clear Parts Append］】 9月 発売予定 4月23日 予約受付開始 価格：3,520円
コトブキヤは、プラモデル「D-スタイル コマンドウルフ アーバイン仕様 ［Clear Parts Append］」を9月に発売する。価格は3,520円。4月23日から予約受付を開始した。
本製品はTVアニメ「ゾイド -ZOIDS-」に登場する「アーバイン」の愛機「コマンドウルフ アーバイン仕様」をシャープな形状はそのままにかわいらしくデフォルメしたプラモデル。従来品にボーナスパーツとして頭部コックピットの無色クリア成型パーツを追加している。
アニメの設定通り、「50mm対ゾイド2連ビーム砲座」のみを装備した初期版、「ロングレンジライフル」を装備した後期版の両方を再現できる。未塗装の「アーバイン」フィギュアが付属する他、「ニューフライングベース」に対応することで躍動感あるディスプレイが可能。ちょこんと座った姿も表現できる。
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