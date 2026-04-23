◇ナ・リーグ ドジャース−ジャイアンツ（2026年4月22日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては6回5安打無失点、7奪三振と完璧な投球を披露したが、打者としては第4打席まで凡退が続き、連続試合出塁記録に黄色信号が灯った。

3点を先制された直後の8回の第4打席、相手2番手・キリアンに対し1ボール1ストライクからの3球目、内角直球を狙ったが打ち上げてしまい左飛。4打席続けて凡退した。前日21日まで球団2位タイの53試合連続出塁を記録しているが、黄色信号が灯った。

初回の第1打席は相手先発・マーリーの低めスプリットに一ゴロ、3回の第2打席も一ゴロだった。5回1死の第3打席は内角直球に手が出ず見逃し三振に終わった。

投手としては6回5安打無失点、7奪三振。0―0の6回は2死二、三塁とこの試合初めて三塁に走者を送ったが、シュミットを外角スイーパーで空振り三振。右拳を握り、力強くガッツポーズを繰り出した。今季3勝目はならなかったが、完璧な投球を披露した。

大谷は前回登板となった15日（同16日）のメッツ戦は直前に右肩甲骨付近に死球を受けたこともあり、打者としては出場せず投手に専念。投手のみの出場はエンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）のアスレチックス戦以来1783日ぶりで、6回2安打1失点で今季2勝目を挙げた。

試合前、ロバーツ監督は今後の大谷の登板時の打者起用に関しては「前回は打たせずに投げるだけにしたけど、そういう選択肢も常に頭にはあるし、今後どうするかは見ていくことになる」と結果も踏まえながら、注視していくとした。