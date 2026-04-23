総務省が2026年3月24日に公表した「2020年基準 消費者物価指数 全国 2026年(令和8年）2月分」によると、生鮮食品を含む総合指数は前年同月比で1.3％上昇しました。一方で、2026年の春季労使交渉（春闘）の賃上げ率は3年連続で5％台を維持。私たちの暮らしは、どう変化していくのでしょうか。そこで今回は、東京大学名誉教授である経済学者・渡辺努さんの著書『インフレの時代-賃金・物価・金利のゆくえ』から一部を抜粋してお届けします。

【図】実質賃金の推移

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実質賃金改善のために労使は何をすべきか

賃上げは物価高に追いつかず

食料品の価格上昇が止まらない。一方、２０２５年の春闘は３年連続の高い賃上げとなった。岸田政権は物価と賃金がともに上昇する状況を「賃金と物価の好循環」と名付け、中核的なスローガンとしてきた。石破政権もそれを引き継ぎ、賃上げは最優先の政策課題と位置付けてきた。

30年間続いた「慢性デフレ」の時代は、価格も賃金も毎年据え置きだった。今は両方が動き出しており、その点は前進だ。しかし現状が「好循環」かと言えば、決してそうではない。賃金の上昇が物価の上昇に追いついていない、つまり「実質賃金」の改善が芳しくないからだ。

実質賃金は２０１４年から21年の期間は安定的に推移してきた（下図を参照）。しかし22年以降は実質賃金が下落に転じており、下落幅は22年以降の４年間で６％に達する。

実質賃金の引き上げに向けた労組の課題

トランプ関税という厳しい逆風も吹いている。関税で輸出関連の中小製造業の企業収益が大きく悪化すれば、賃上げ原資が枯渇する可能性がある。そうした中で、「好循環」はやはり無理筋だったのではないかとの悲観的な声も聞こえてくる。

実質賃金が改善してこなかったのはなぜか。労使双方に原因がある。まず労組だが、連合は、春闘での賃上げ目標を決める際に、過年度の物価上昇率を用いることを慣例としている。例えば、連合が24年11月に公表した25年春闘の目標は「５％超」だったが、その計算のベースになったのは過年度である24年度の物価上昇率だった。



『インフレの時代-賃金・物価・金利のゆくえ』（著：渡辺努／中央公論新社）

過去の物価上昇率を追いかけるかたちで目標が決められるので、物価の加速局面では、賃上げが物価に追いつかないという、いたちごっこが起きる。慢性デフレ期は物価上昇率が毎年ほぼゼロだったので、過年度方式でも何ら不都合はなかった。しかし今は物価が毎年上がるので旧態依然のやり方が通用しない。

春闘のオーバーホールが急務だ。こうした中、連合は、25年夏に有識者委員会を発足させ、23年以降の３年間における労組の戦略が適切だったか否かの検証作業を行い、その結果を踏まえて、26年以降の春闘方針を固めると発表した。

実質賃金の引き上げに向けた経営側の課題

一方、企業側の課題は生産性の上昇だ。実質賃金の持続的な上昇には生産性の上昇が不可欠だ。これに関連して、政府は、25年の骨太方針で、実質賃金が毎年１％ずつ上昇する社会の実現に向けて、今後５年間を集中取り組み期間と位置づけ、官民の資金投入を行う方針を固めた。

物価については日銀の目標値は２％だ。したがって、実質賃金の毎年１％の引き上げは、名目の賃金が毎年３％ずつ引き上げられることを意味する。つまり、ベースアップ（春闘での賃上げのうち定期昇給分を除いたもの）が３％ということだ。これが実現できればまさに「好循環」であり、国民の多くがメリットを実感できる。

この実現には中小企業における生産性の引き上げ、特に、飲食や宿泊業など、これまで生産性の伸びが芳しくなかった業種での引き上げが不可欠だ。ロボットやＡＩ（人工知能）を活用した省力化投資を集中的に行う必要がある。

下図に示した２０２６年以降の実質賃金の値（濃いグレーの丸がついた線）は、骨太方針に沿って実質賃金が毎年１％ずつ引き上げられた場合の予測値だ。実質賃金の現時点の水準はインフレが始まる前の21年と比較して６％低いが、31年には21年の水準まで戻すことができる。ただし、実質賃金の22年以降の低下分の累積は、現在の16％から出発して、これをすべて解消するのは２０３９年という試算結果であり、実質賃金の正常化にはなお多くの時間が必要であることを示している。

希少資源の価格は上がるという原理

山が多く平地が少ないために耕作や工場建設などに使える土地が限られている、つまり、土地が希少資源という国があったとしよう。容易に想像がつくように、その国の地代はそれ以外の国と比べて高くなる。

希少資源の価格（正確には実質価格）は高くなるというのが経済学の基本的な知見だ。人口減の日本で希少資源は労働力だ。

しかも、昨今の人手不足が示すように、労働力の希少性は一層高まっている。長い目でみると、労働の値段である実質賃金が高まるのは必然だ。「好循環」が胸突き八丁に差し掛かっているのは事実だが、ここを乗り切れば一気に視界が開けると期待したい。

※本稿は、『インフレの時代-賃金・物価・金利のゆくえ』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。