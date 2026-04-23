放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』不穏すぎる冒頭シーンがコチラ

ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストの扮装写真が続々と公開されています。

今回は小一郎の妻・慶（ちか）の過去にかかわる重要人物をご紹介！

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【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

堀池頼昌



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

ーー美濃・斎藤家に仕えていた慶の亡夫の父。

慶の父・安藤守就が織田方に寝返ったことで斎藤氏は敗北、堀池家も没落した。

今は百姓として生計を立てている。

＜堀池頼昌役・奥田瑛二さんコメント＞

安藤サクラが語りをやるのは知っていたのですが、私に出演依頼が来るとは思いもよらなかった！

妙に気合が入ったのですが、いかんいかん、と平常心を取り戻し、撮影に臨みました。

撮影では仲野太賀さんとがっぷり四つであります。若者のパワーを浴びて演じようと心がけました。

まさしく撮影中、仲野さんと対峙し、7ページ、9ページというような長いシーンでは緊張感はMAXに達していました。

でもその緊張感は、悪いものではなく、現場と俳優部とのコラボレーションによる素敵な素敵な緊張感でした。

是非是非じっくりとご覧ください。きっと、安藤サクラも「うん」、と頷うなずくでしょう。(笑)

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なお、新キャスト発表に対し、SNSでは既に多くのコメントが。

「おお、お久しぶりの大河ドラマですね！娘の安藤サクラさんとの父娘共演」「突然奥田瑛二が来てびっくりした」「『まんぷく』についで親子共演」「奥田瑛二が登場するなら慶の物語も想定外に深く描かれそう」といったコメントが見られました。

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【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

【公式サイト・SNS】

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY

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