シナモロール初のミュージカル公演が決定！ 東京・大阪・名古屋を巡る
シナモロールを主人公とした初の各都市を巡るミュージカル公演『シナモロールワンダートリップ 〜消えた魔法の秘密〜』が、8月15日（土）の東京のパルテノン多摩での公演を皮切りに大阪、名古屋の3都市で上演される。
【写真】幻想的でステキ！ 『シナモロールワンダートリップ 〜消えた魔法の秘密〜』舞台のイメージ
■不思議な魔法の力を表現
本作は、「カフェ・シナモン」の大切な記念日を前に、シナモロールたちが“魔法の世界”へと迷い込むことから始まる冒険ファンタジー。
仲間との出会いや交流を通して、“人それぞれに違った魅力があること”や“相手を信じ、思いやり、支え合うことの大切さ”に気づいていく姿を描いた、心温まる感動の物語だ。
『オズの魔法使い』の世界観を舞台に、“シナモンフレンズ（シナモロールやお友だち）”が繰り広げる冒険のなかで、友情や親子の絆を通して、子どもから大人まで世代を問わず楽しめる物語を展開。
特殊効果などを用いた演出により、不思議な魔法の力を表現し、舞台ならではの臨場感・没入感あふれるミュージカルとして届ける。
さらに、大魔女“マム”や謎めいた青年“サン”など、本作オリジナルの登場人物や、シナモロールのちょっぴりアクティブな姿にも注目。
脚本は葛木英（ミュージカル『セロ弾きのゴーシュ』ほか）、演出は吉谷晃太朗（ミュージカル『ヘタリア』ほか）が担当する。
公演時間は、約1時間20分（予定）。1幕が約30分、休憩が約20分、2幕が約30分の構成だ。
ミュージカル『シナモロールワンダートリップ 〜消えた魔法の秘密〜』は、8月15日（土）、8月16日（日）にパルテノン多摩（東京）で、8月22日（土）、8月23日（日）にSkyシアターMBS（大阪）で、8月29日（土）に岡谷鋼機名古屋公会堂（名古屋）で上演。チケット発売中。
【写真】幻想的でステキ！ 『シナモロールワンダートリップ 〜消えた魔法の秘密〜』舞台のイメージ
■不思議な魔法の力を表現
本作は、「カフェ・シナモン」の大切な記念日を前に、シナモロールたちが“魔法の世界”へと迷い込むことから始まる冒険ファンタジー。
仲間との出会いや交流を通して、“人それぞれに違った魅力があること”や“相手を信じ、思いやり、支え合うことの大切さ”に気づいていく姿を描いた、心温まる感動の物語だ。
特殊効果などを用いた演出により、不思議な魔法の力を表現し、舞台ならではの臨場感・没入感あふれるミュージカルとして届ける。
さらに、大魔女“マム”や謎めいた青年“サン”など、本作オリジナルの登場人物や、シナモロールのちょっぴりアクティブな姿にも注目。
脚本は葛木英（ミュージカル『セロ弾きのゴーシュ』ほか）、演出は吉谷晃太朗（ミュージカル『ヘタリア』ほか）が担当する。
公演時間は、約1時間20分（予定）。1幕が約30分、休憩が約20分、2幕が約30分の構成だ。
ミュージカル『シナモロールワンダートリップ 〜消えた魔法の秘密〜』は、8月15日（土）、8月16日（日）にパルテノン多摩（東京）で、8月22日（土）、8月23日（日）にSkyシアターMBS（大阪）で、8月29日（土）に岡谷鋼機名古屋公会堂（名古屋）で上演。チケット発売中。