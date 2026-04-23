【ディズニーストア新商品】 4月21日～ 順次発売 価格：2,000円～

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、これからの季節に向けて暑さ対策にぴったりのアイテムをディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアにて4月21日より発売した。価格はマルチポシェットが2,000円など。

ディズニーキャラクターと一緒に、これからのおでかけを快適に楽しめるアイテムが登場。暑さ対策の定番ハンディファンをはじめ、キャラクターモチーフの耳付きフレームがキュートなファッション用グラス、スマートフォンや小物の持ち運びに便利なマルチストラップやマルチポシェットなど、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが多数登場する。

手持ち・卓上の2WAYで使えるコンパクトタイプのハンディファンからは、ちょこんとおすわりしたドナルドダックに加え、ベイマックスのフェイスやスティッチの手をモチーフにした遊び心あふれるデザインが展開。通勤・通学などの外出時は手持ち、学校やオフィスでの使用時は卓上に置くなど、シーンにあわせて使用できる。

パークへのおでかけなど思いきり遊びたい日のお供にぴったりなファッション用グラスには、グーフィー、ニック・ワイルド、チップとデールのデザインがラインナップ。そのほか、グーフィー、ニック・ワイルド、チップ＆デールのフェイスデザインがキュートなマルチポシェットも用意される。

□ディズニーストア「夏のおすすめアイテム」特集ページ

商品ラインナップ（一部）

ハンディファン＜ミッキーマウス＞＜ミニーマウス＞

価格：各5,000円

ハンディファン＜ドナルドダック＞＜ベイマックス＞

価格：各4,000円

ハンディファン＜スティッチ＞

価格：4,500円

ファッション用グラス

価格：各3,500円

マルチポシェット

価格：各2,000円

(C) Disney