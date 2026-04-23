お笑いタレントの太平サブローと、漫才コンビ「ハイヒール」のモモコが２３日、大阪市内で「みるく饅頭 月化粧」の新ＣＭ発表会見に出席した。

２０１３年からＣＭ放送を開始。当初から出演していたサブローに、今回新しくモモコが加わった。新ＣＭは３パターンを撮影。モモコは「本当にＮＳＣとか呼ばれへん学校のもんって言われている中、お家に呼んでいただいて、ご飯食べさせてもらって、奥様にもお洋服をいただいたり。すごいかわいがってもらったお兄さんとこうやってＣＭする日が来るなんて」と感慨深げ。サブローはかぶりものにも慣れてる様子で「これをかぶって２人並んで。なんかあの少女とこんなんしてんねんな。偉いもんやな。と染みるものはちょっとあります」と撮影を振り返った。

かぶりものはハイヒール・リンゴが担当することが多かったそう。今回大好きな「月化粧」のかぶり物に、モモコは「うれしすぎて、家族ラインに写真を送ったら『いつも通りやん』って言われました」と苦笑い。サブローは「かぶると気持ちが明るくなる」とアピールした。２人でＣＭのダンスを披露するシーンもあり、「ＴｉｋＴｏｋでバズってくれたら」と期待を込めた。