◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手」で先発出場し、８回無死一塁で迎えた４打席目も左飛で凡退。第５打席は回って来ないまま敗れ、連続試合出塁記録は「５３」で止まった。

打者としては、ロサンゼルス移転後は最長となる球団史上単独２位となる５４試合連続出塁を狙う一戦。投手としては、今季４度目の登板で、３勝目を狙う一戦。相手先発のタイラー・マーリーは今季０勝３敗、防御率７・２３。大谷とは通算９打数３安打１三振だ。この日、プレーボール直後の初回先頭の１打席目は一ゴロに倒れると、続く３回先頭の２打席目は快音を響かせたが、一塁デバースの好守に阻まれて凡退していた。

５回１死走者なしで迎えた３打席目は１度も振らずに空振り三振に倒れ、ここまでは連続試合出塁記録の更新はお預けとなっていた。

大谷は前回登板となった１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦では、６回１失点の好投で今季２勝目。その２日前に右肩付近に死球を受けた影響で５年ぶりに投手に専念しており、この日は４月８日の敵地・ブルージェイズ戦以来１２試合ぶりのリアル二刀流出場となった。

投手としては、１回表先頭の１打席目は一ゴロに倒れ、０―０でマウンドに上がった大谷。１回裏は２安打を浴びたが、最速９９・６マイル（約１６０・３キロ）をマークするなど、奪った３つのアウトはすべて三振という好発進を切った。

２回は最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）をマークして３者凡退。３回表先頭の２打席目も一ゴロに倒れ、９番からの攻撃だった３回裏はたった７球で３者凡退に抑えた。６回まで９１球を投げて５安打無失点の快投を見せた。