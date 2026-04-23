「ジャイアンツ３−０ドジャース」（２２日、サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。前回登板の１５日のメッツ戦は死球の影響で５年ぶりに投手に専念しており、２登板ぶりに投打同時のリアル二刀流でプレーとなったが、６回９１球５安打無失点７奪三振の快投を見せた。無四球は今季初。開幕から４登板連続ＱＳを達成し、防御率は驚異の０・３８となった。味方の援護はなく３勝目はならなかった。

初回から圧巻の投球をみせた。直球は１６０キロ超を連発。１番アダーメスを見逃し三振に打ち取り、続くアラエズには三遊間を抜かれてヒットを許したが、チャプマンを空振り三振。４番ディバースに中前打を許し、２死一、二塁のピンチを背負ったが、５番シュミットをスイーパーで空振り三振を奪った。

二回には先頭のイ・ジョンフから空振り三振を奪うと、ラモスを遊ゴロ、ギルバートを一飛に打ち取った。

三回はベイリーを左飛に打ち取ると、アダーメスは一直、アラエズは遊ゴロ、四回はチャプマンを二飛、ディバースを二ゴロ、シュミットを左飛に打ち取り、三者凡退とした。五回にラモスに久々の安打を許したが、ギアチェンジし、後続を断った。五回は直球９球すべてが１６０キロ超を記録。ベイリーへの初球は今季最速１６２キロを記録した。六回はアダーメスを空振り三振、アラエスを三ゴロに打ち取ったが、チャプマンに二塁への内野安打、ディバースに一塁線を破られ、２死二、三塁のピンチを招いた。それでもシュミットに再び１６０キロ超の直球、スイーパーで追い込み、最後はスイーパーで空振り三振を奪い、雄たけびをあげながらガッツポーズを繰り出した。