お笑いコンビ、ハイヒールモモコ（62）が23日、大阪市内で和菓子メーカー青木正風庵の「みるく饅頭 月化粧」新CM発表会に出席した。

1・5秒に1個売れるなど、大阪土産としてもおなじみの雪化粧。これまで、CMを務めてきた大平サブロー（70）と共に盛り上げるべく、新たに“妹分”としてCMキャラクターに起用されたモモコは「日持ちがするんでいろんな人に差し入れしてきた。福山（雅治）さん、WEST．、はるな愛ちゃん、北斗晶さん…」とアピール。いつも差し入れするため、「回し者か」「CM狙っとるんか」とイジられることもあり「夢がかないました」とおどけた。

お菓子をモチーフにしたかぶり物には「音が聞こえへん」と慣れない様子。相方のリンゴが「かぶり物が大好き」というだけに、モモコにだけオファーが行ったことでギクシャクしないか心配なところだが、モモコは「ギャラは一緒です。」とリンゴのギャラが高いというわけではないときっぱり。「コンビですけど、デビューの時からお互い違う仕事もしている。『ずるい』とかは全然ない。ハイヒールの名前が出るので、片一方が働いて自然にお金が入ったらいい」と笑った。

同社の青木一郎社長も「大平サブローさんと一緒に画面に出てCMできる人は誰かと考えた。サブローさんがデビューの頃からかわいがっていたそうですし、お二人の仲がいいというのもCMに一緒に出て行くキッカケになりました」と説明した。