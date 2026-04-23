昨年のＭ−１王者・たくろうが２２日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」で、１１日に行われたボクシング・那須川天心の復帰戦でオープニングアクトの漫才を披露したことに「内容的には１０秒ノックアウトでした」と笑わせた。

塙宣之から「あんなリング上でやらされるとは」と水を向けられたたくろうは「みんな見てるな」と笑い「内容的には１０秒ノックアウトでした」と笑わせた。

漫才の出来には納得していないようで、そのミスの原因について「あれに関しては僕ら側のミスというか」と切り出し、土屋伸之は「ミスなの？」とビックリ。きむらバンドは「認識ミス。僕らに（話が）来たときは、リングアナをやりませんか？って。ゲストを呼び込むリングアナだと思っていたら、漫才のリングアナ（ネタ）をリング上でやるという…」と“リングアナ違い”で話が通っていたと明かした。

「オファーをして頂いた方は、もともと、その（リングアナ漫才）オファー。伝達がぼくらのときには…」というと、土屋も「途中で変わっちゃったんだ」。

塙も「漫才やってもらいたいってなるもんね。お客さんも喜ぶし」というと、赤木は「あんまり喜んではなかった。申し訳ありません」と客の反応は芳しくなかった様子。肝心の那須川の反応については「試合後にご挨拶させていただいて。見ていてくれたのかな、『厳しい戦いでしたね』って。気を使って僕ら側の気持ちになってくださって。お笑いが好きなんで優しい方でした」と振り返った。

塙は「かつてないよね。ペナントレースなら（何試合もあるので）今日負けたってってところはあるけど、大事な試合の前にお笑いやるってよく考えたな」と感心し、土屋も「笑いに来てくれるお客さん、１人もいないわけだもんね」と同情。きむらバンドも「そうですね」と苦笑していた。