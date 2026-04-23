プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督、アレックス・ラミレスさん（51）の妻・ラミレス美保さん（43）が、ダウン症の長男への思いを明かし、注目を集めている。

【映像】ラミレス美保さんのダウン症の長男や家族ショット

2015年にラミレスさんと結婚した美保さんは、ダウン症であることを公表している11歳の長男・剣侍くんをはじめ、8歳の次男・寿凛くん、6歳の長女・莉明ちゃん、3歳の三男・杏気くん、4人の子育てに奮闘している。

2025年10月19日のInstagramでは、「ケンジ、ダウン症 成長がゆっくりだって聞いてたけど、小学4年生の今、少しずつ声変わりもしてきたしヒゲも生えてきた。そしてとにかく力が強い。どんな大人になるのか。自立に向けて私たちは何をしてあげられるのかな。母としても変化する子どもに日々勉強研究です」と、成長を見守る母親としての思いをつづっていた。

ダウン症公表の11歳長男への思い&家族ショットを公開

2026年4月22日の更新では、剣侍くんが誕生日を迎えたことを明かし、家族ショットも披露。「長男ケンジ11歳。あの日から11年。ケンジを授かって、ケンジと共に生きた11年。不安がたくさんあった出産から11年。大きな手術乗り越えて1歩ずつしっかり成長してしっかり大人になってる。ケンジを出産できて、彼に出会えて本当に良かった」と感謝の気持ちをつづった。

この投稿には、「かなり背が高くなられましたね、すっかりお兄ちゃんらしくなってる」「こんなニコニコファミリーは、なかなか無いよ！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）