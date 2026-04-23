横澤夏子、初めての卒園式で「頭痛くなるくらい泣いた」 号泣必至の“演出”に藤本美貴「私通いたい」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

4月21日（火）の同番組では、子育て世代の春の一大イベント「卒園式」が特集された。

長女の卒園式を先日経験したばかりの横澤は、保育園の感動的な“演出”で号泣したそうで…。

【映像】横澤夏子、収録中に思い出し泣き！卒園式で長女の言葉にいっぱいいっぱいに…

周囲から、「子どもの人生を追うと卒園式が一番泣ける」と聞いていた横澤だが、初めての卒園式は想像をはるかに超えるものだったという。

先輩ママである藤本から「ティッシュ足りないでしょ？」と尋ねられると、横澤は「足りないし頭痛くなるくらい泣いた」と振り返った。

なかでも横澤が号泣したのは、保護者が子どもから卒園証書を手渡されるという感動的な演出だ。

その際に、「いつも手を繋いで登園してくれてありがとう」「いつもかわいい笑顔をいっぱいありがとうね」などと親子で互いに感謝を伝え合うそうで、横澤を含む保護者たちは予行演習の時点で涙が止まらなかったのだとか。

いざ卒園証書授与本番では、長女から「いつもごはんを作ってくれてありがとう」と感謝されたという横澤。この言葉で感動のあまり声にならない声をあげたのち、「泣いても笑っても大好きだよ」と伝えたそう。

そんな横澤の号泣エピソードを聞いていた藤本は、「卒園式で園を選んでいい」と断言。自身が経験した卒園式では横澤のような親子の“触れ合い”はなかったため、「こっちで走馬灯を作って泣く」ことしかできなかったと振り返る。

さらに、横澤から最後は親子で手を繋いで退場したことが明かされると、藤本は「私通いたいもん」とコメントしてスタジオの笑いを誘っていた。