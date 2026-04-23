ファナティクス・ジャパン合同会社が、4月25日と26日にシティサーキット東京ベイにて開催されるバスケットボールファンイベント「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」において、NBAオフィシャルマーケットプレイスを出店する。

「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」は、無料で楽しめる、世界中で開催されている体験型バスケットボールファンの日本版イベントで、日本では今回が初開催となる。出店されるマーケットプレイスでは、イベント開催を記念したグッズや日本初上陸商品をはじめ、幅広いグッズを販売。30チームのジャージ展示、フォトブース、カスタマイズを楽しめるワッペン圧着サービスなどを展開し、NBAのカルチャーを存分に味わえる空間となっている。

商品のなかには国内外で活躍するイラストレーター・田村大氏がステフィン・カリーやルカ・ドンチッチなどを描いたコラボレーション商品や、今回のイベントでゲストとして来日予定のNBAレジェンドであるクリス・ボッシュ氏のグッズもイベントに合わせて特別に販売される。これらの商品はNBA Store Japanにて後日販売される。

【画像】マーケットプレイスで発売される商品