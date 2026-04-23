★人気テーマ・ベスト１０

１ データセンター

２ フィジカルＡＩ

３ 半導体

４ リサイクル

５ 半導体製造装置

６ 防衛

７ ドローン

８ 蓄電池

９ 人工知能

１０ 宇宙開発関連



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「人工知能」が９位となっている。



ソフトバンク<9434.T>、ＮＥＣ<6701.T>、富士通<6702.T>、ＮＴＴ<9432.T>傘下のＮＴＴデータグループ、東京大学大学院情報学環などは１０日、人工知能（ＡＩ）とデータの連携による新たな価値創出と社会課題解決を目的とした「ｘＩＰＦコンソーシアム」を設立した。これにより、幅広い分野でＡＩを活用した新たなサービスや価値の創出を推進するという。



また、１２日にはソフトバンク、ＮＥＣ、ホンダ<7267.T>、ソニーグループ<6758.T>の４社が中核となり、国産ＡＩを開発する新会社「日本ＡＩ基盤モデル開発」を設立したことが各メディアの報道で明らかになった。政府も支援を検討しているとされ、官民一体の取り組みとして注目されている。



相次ぐ日の丸連合結成の背景には、ＡＩ技術が急速に発展するなかで単一企業では対応しきれなくなってきているほか、世界的に開発競争が激化していることがあるもよう。高市早苗政権が最重要政策に掲げる経済成長実現のための司令塔として設置した日本成長戦略会議は「戦略１７分野」のひとつに挙げており、関連銘柄からは目が離せない。



出所：MINKABU PRESS