日ギアがＳ高、岡野バ好決算で原発関連に買い◇

日本ギア工業<6356.T>がストップ高の１５２６円に買われている。岡野バルブ製造<6492.T>が２２日の取引終了後に２６年９月期業績予想の上方修正を発表したことを受けて、同じく原発関連銘柄である同社にも好業績期待の買いが入っているようだ。



岡野バは、バルブ製造部門で柏崎刈羽原子力発電所の特定重大事故等対処施設向けや島根原子力発電所２号機向けの計画案件で追加受注が増加したほか、七尾大田火力発電所向け案件の工程が前倒しとなったことなどが貢献、また、原子力関連を中心とした付加価値の高い追加受注の増加が業績を押し上げ、営業利益を９億６６００万円から１９億５０００万円へ上方修正した。ここから、他の原発関連にも原発向けの好調が期待されており、日ギアのほか、木村化工機<6378.T>や助川電気工業<7711.T>などおなじみの原発関連が上昇。また、岡野バと同じくバルブメーカーのＴＶＥ<6466.T>もストップ高カイ気配となっている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS