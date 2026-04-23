華やかな見た目で気分が上がる！おもてなしにも◎「豚こまのパエリャ」
【画像を見る】フライパンごと食卓へ出しても映える「豚こまのフライパンパエリャ」
豚こまは炒めもの以外にも、和洋さまざまなレシピで大活躍！コスパがよいのはもちろん、火の通りも早いから忙しいときにもとっても便利な食材です。今回は豚こまで作るフライパンごとサーブできるお手軽パエリャのレシピを料理家の今井亮さんが教えてくれました。
▷教えてくれたのは
今井 亮さん
料理家。京都の老舗中華料理店で修行をした経験を生かし、家庭でも作れるお店のようなでき栄えの豚こまレシピを考案。実生活でも、家族が笑顔になる食事作りを日々実践中。著書『炒餃（チャーギョー）』（文化出版）など多数。Instagram @ryo.imai1931
「豚こまを広げて焼き、うまみを引き出してから米と一緒に炊きます。仕上げにミニトマトを散らして、彩りをアップさせて」。こんがりとした豚こまが食欲をそそる一品です。
【材料・2人分】
豚こま切れ肉...250g
ズッキーニ...1/2本
ミニトマト...4個
にんにくみじん切り...1片分
玉ねぎのみじん切り...1/4個分
パセリのみじん切り...大さじ1
米...2合
A（混ぜる）
・とりガラスープの素...小さじ2
・白ワイン（または酒）...大さじ2
・塩...小さじ1/3
・水...1と3/4カップ
バター、塩、粗びき黒こしょう
【作り方】
1 米は洗ってざるにあけ、約15分おく。
2 ズッキーニは1.5cm角に切り、ミニトマトは四つ割りにする。
3 フライパンにバター大さじ1を中火で溶かし、にんにくを炒める。香りが立ったら玉ねぎを加えてしんなりするまで炒める。
4 豚肉を加えて焼きつけるようにして2〜3分炒める。塩、こしょう各少々をふり、ズッキーニを加えてさっと炒め、いったん取り出す。
5 同じフライパンに１を入れて中火にかけ、米が透き通るくらいまで炒める。Aを加えて混ぜ、４を広げてのせる。煮立ったらふたをして弱火にし、12〜13分、汁けがほぼなくなるまで炊く。中火にして約30秒おき、火を止めて約15分蒸らす。ミニトマトをのせ、パセリを散らす。
（1/4量で448kcal／塩分1.5g）
「豚こまは、自在に形を変えられるのも魅力。工夫次第で、さまざまな料理に生かせます！」（今井さん）
レシピ考案／今井 亮 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食