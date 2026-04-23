ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地オラクルパークでのジャイアンツ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。6回91球を投げて、5安打無失点無四球7奪三振と圧巻のパフォーマンスを見せた。

■打線の援護はなく……

大谷は初回の立ち上がり、2死からルイス・アラエス内野手、ラファエル・デバース内野手に連打を浴びて走者を背負うも、最後はケーシー・シュミット内野手を空振り三振に仕留めて無失点で切り抜けた。

2回以降は立ち直り、4回まで三者凡退の安定感抜群のピッチング。5回にはエリオット・ラモス外野手に安打を許したが、ドリュー・ギルバート外野手を空振り三振、パトリック・ベイリー捕手を二ゴロに仕留めて、無失点の好投を続けた。6回は2死からマット・チャップマン内野手に二塁への内野安打、続くデバースには右翼への二塁打を浴びて二、三塁のピンチを招くも、シュミットを外角スイーパーで空振り三振に仕留め、この日最大のピンチを乗り切って見せた。

この日の大谷は、6回91球を投げて5安打無失点無四球7奪三振と圧巻のパフォーマンス。打線の援護なく白星には恵まれなかったもののの、防御率はリーグトップの0.38となった。