ハイヒール・モモコ長男の豪華結婚式、引き出物商品名＆秘話が明らかに…1個のはずが「6個ずつがええんちゃうか」
漫才師の太平サブロー（70）、ハイヒールのモモコ（62）が23日、大阪市内で行われた青木松風庵『みるく饅頭 月化粧』新CM発表会に出席した。新たに出演することが決まったモモコは、インパクト抜群の被り物姿を披露した。
【写真】インパクト抜群！被り物姿の大平サブロー＆モモコ
『月化粧』は、大阪名物の土産菓子。2010年に販売開始され、サブローが商品の顔を担ってきた。今回、新CMが3本制作され、モモコが仲間入りして、コンビが誕生する。
モモコは日頃から手土産や差し入れに『月化粧』を重用し、その理由は「日持ちがする」からとぶっちゃけ。「日持ちがするもんと思って、ある日、『月化粧』を山のように持っていった」現場をきっかけに、青木松風庵の社長を紹介してもらったことから、出演が決まったという。本来は「月化粧をちょっと安くまけてほしかっただけ」と笑わせた。
モモコといえば、3月に長男が結婚式を行い、その豪華さが話題になったばかり。会見ではその秘話も明かされた。モモコのCM出演が決まる前、「息子が結婚式の最後に渡すプチギフトを『月化粧』にしたい」と発案し、手軽に1個ずつ持ち帰れるようにできないかと、青木松風庵の社長に相談したという。すると社長は「6個ずつがええんちゃうか」と返答。モモコは「（荷物を軽くするため）引き出物をQRコードでとって家に帰ってから選ぶっていうパターンにしてたのに、皆、『月化粧』6個入りを持って帰ってくださった」と笑わせた。
結婚式で渡した『月化粧』は、長男夫婦の顔写真が入った特製のものだったという。丸い形状だけに、モモコは「これから夫婦は円満に、丸い生活になると安心しております」と笑顔で話していた。
【写真】インパクト抜群！被り物姿の大平サブロー＆モモコ
『月化粧』は、大阪名物の土産菓子。2010年に販売開始され、サブローが商品の顔を担ってきた。今回、新CMが3本制作され、モモコが仲間入りして、コンビが誕生する。
モモコといえば、3月に長男が結婚式を行い、その豪華さが話題になったばかり。会見ではその秘話も明かされた。モモコのCM出演が決まる前、「息子が結婚式の最後に渡すプチギフトを『月化粧』にしたい」と発案し、手軽に1個ずつ持ち帰れるようにできないかと、青木松風庵の社長に相談したという。すると社長は「6個ずつがええんちゃうか」と返答。モモコは「（荷物を軽くするため）引き出物をQRコードでとって家に帰ってから選ぶっていうパターンにしてたのに、皆、『月化粧』6個入りを持って帰ってくださった」と笑わせた。
結婚式で渡した『月化粧』は、長男夫婦の顔写真が入った特製のものだったという。丸い形状だけに、モモコは「これから夫婦は円満に、丸い生活になると安心しております」と笑顔で話していた。