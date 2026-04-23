ミュージシャン・俳優のGACKTさんが4月23日、自身のＸを更新。趣味のルアーケース作りへのこだわりを綴りました。

【写真を見る】【 GACKT 】自作ルアーケースへのこだわり「やっぱりボクは、『作る』という行為が好きなんだな。ハマると終わらない」





ツアーも終わり、フィッシングルームにこもって釣りの準備をしているというGACKTさんは、「ルアーケースのトレイを3Dプリンターで自作しているんだが、すでにサンプルを50個以上作っても、まだ『これだ！』と思えるものが出てこない。」と投稿。









続けて「改めて気づいた。今市場にある“汎用ケース”は、各メーカーが試行錯誤を繰り返した上の、妥協の完成形なんだということを。」と綴り、「【全てが完璧に収まるケース】を作りたい。」と自身の目標を明かしました。









業務用の3Dプリンターを新しく導入したというGACKTさんは、「やっぱりボクは、『作る』という行為が好きなんだな。ハマると終わらない。」「だが、中途半端なものを作るつもりはない。」と、自身のものづくりへのこだわりを記しています。









そして、「本当に納得できるものができたら、釣具メーカーと話をしよう。」と将来的な展望を明かし、「本気の遊びは、必ず大きく得られるものがある。」「こんなもの作って欲しいってのがあったら、教えてくれ。みんなのアイデア、形にできるかもだ。」と、ファンへアイデアを募り締めくくりました。









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