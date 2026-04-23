◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)

「1番・投手兼DH」で出場した大谷翔平選手が、6回無失点の好投を披露しマウンドを降りました。

初回表の攻撃で第1打席に立った大谷選手は、その裏に今季4度目の先発登板を飾ると、2本のヒットを許しながらも3つのアウトを三振に仕留める無失点の立ち上がりを見せます。すると2回以降はリズムに乗り、4回まで3イニング連続で三者凡退。5回は1アウトからエリオト・ラモス選手にヒットを打たれ、初回以来の出塁を許しましたが、後続のドルー・ギルバート選手には、この日最速となる100.6マイル(161.9キロ)の速球を投げきり、空振り三振を奪い無失点で終えました。

6回もマウンドにあがりテンポよく2死を奪うと、後続に内野安打と2塁打を浴び、2、3塁に。初回以来の得点圏で、この日初めて3塁にランナーを背負いますが、最後はギアをあげて気迫の投球。ケーシー・シュミット選手にスイーパーを連投し空振り三振。仕留めた後はマウンド上で気合いの声をあげました。

大谷選手はこの日、6回91球、無失点5安打7奪三振、防御率0.38と向上させる素晴らしい投球を披露しました。